Luftverkehr Hamburger Flughafen zieht positive Ferienbilanz Von dpa | 22.08.2023, 12:17 Uhr Hamburger Flughafen Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down

Lange Warteschlangen in den Terminals hatten im vorigen Sommer bei Tausenden Reisenden zum Urlaubsbeginn für Stress gesorgt. In diesem Jahr hat sich das so nicht wiederholt.