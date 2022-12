Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Hamburger Flughafen: Weniger Passagieren über Feiertage Von dpa | 19.12.2022, 17:15 Uhr

Der Hamburger Flughafen rechnet zum Jahresausklang mit weniger Passagieren als vor der Pandemie. Rund 280.000 Fluggäste und etwa 2200 Flugbewegungen werden vom 23. Dezember bis zum 2. Januar erwartet, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Dabei soll der 23. Dezember mit 30.000 Fluggästen der stärkste Tag werden. Zum Vergleich: Am 23. Dezember 2019 landeten rund 36.000 Passagiere in Hamburg oder flogen von dort ab. Das Passagieraufkommen kann sich jedoch erheblich nach Wochentagen unterscheiden und ist schwer zu vergleichen. An einem normalen Tag im Oktober dieses Jahres reisten beispielsweise rund 50.000 Menschen. Das entspricht etwa einem Niveau von 70 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie.