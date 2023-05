Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Hamburger Flughafen: Festnahmen wegen Offene Geldstrafen Von dpa | 24.05.2023, 16:21 Uhr

Bei einer Kontrolle am Hamburger Flughafen hat die Bundespolizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer vorläufig festgenommen. Bei der versuchten Ausreise eines 47-Jährigen und der Einreise eines 23-Jährigen fielen den Beamten am Dienstag nicht beglichene Geldstrafen auf, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.