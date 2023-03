Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa/Archiv up-down up-down Tarifkonflikt Hamburger Flughafen erwartet massive Auswirkung durch Streik Von dpa | 23.03.2023, 16:20 Uhr

Der Hamburger Flughafen erwartet durch den angekündigten großen Warnstreik am Montag weitreichende Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Aktuell wird die Lage noch bewertet, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Der Flughafen bitte aber alle Passagiere, die am Montag einen Flug von oder nach Hamburg geplant haben, sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren. Am Hamburg Airport sind für Montag insgesamt rund 299 Flüge (147 Abflüge und 152 Ankünfte) mit über 35.000 Passagieren geplant.