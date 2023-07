Hamburger Feuerwehr Foto: Julian Weber/dpa/Symbolbild up-down up-down Unwetter Hamburger Feuerwehr mit rund 50 kleineren Sturm-Einsätzen Von dpa | 05.07.2023, 16:42 Uhr

Während des Sturmtiefs hat die Hamburger Feuerwehr in den Mittagsstunden mehr als 50 Einsätze verzeichnet. Es seien aber meist kleinere Einsätze gewesen - etwa Dachziegel oder Äste, die zu fallen drohten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch ein Sprecher der Hamburger Polizei teilte am Nachmittag mit, es gebe noch keine größeren Sturmeinsätze. Seit 11 Uhr gilt im Norden eine Unwetterwarnung, sie sollte bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend dauern.