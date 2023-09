Hamburg Hamburger Feuerwehr findet Leiche in Seitengewässer der Elbe Von dpa | 11.09.2023, 14:26 Uhr | Update vor 1 Std. Hamburger Feuerwehr Foto: Julian Weber/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Hamburger Feuerwehr hat am Montag eine Leiche in einem Seitengewässer der Elbe nahe der Insel Kaltehofe entdeckt. Zur Identität der oder des Toten konnte ein Feuerwehrsprecher noch nichts sagen. Ein Anrufer vor Ort hatte die Feuerwehr zum Einsatzort an der Billwerder Bucht gerufen.