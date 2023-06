Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Hamburger Einzelhandel: Hunderte Beschäftigte bei Warnstreik Von dpa | 09.06.2023, 16:58 Uhr

Im Tarifkonflikt des Hamburger Einzel- und Versandhandels sind am Freitag erneut hunderte Beschäftigte in einen Warnstreik getreten. Insgesamt hätten sich rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt und sich zu einer Kundgebung am Gänsemarkt versammelt, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp der Deutschen Presse-Agentur. Bestreikt wurden den Angaben zufolge unter anderem H&M, Zara, Rewe und Penny. Unabhängig vom Tarifkonflikt des Einzel- und Versandhandels hätten sich auch Beschäftigte von Douglas und Thalia beteiligt, die um einen Tarifvertrag kämpften.