Inflation und Reallohnverlust: Hamburgs DGB-Gewerkschaften erwarten kämpferisches Jahr Von dpa | 10.01.2023, 15:25 Uhr

Öffentlicher Dienst, Post oder Bahn: In diesem Jahr stehen in Hamburg zahlreiche Tarifrunden an. Die Gewerkschaften rüsten sich für harte Auseinandersetzungen – auch mit Streiks.