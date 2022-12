Hamburger Chanukka-Alsterrundfahrt "Light of Dance" Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Feiertage Hamburger Chanukka-Alsterrundfahrt „Light of Dance“ Von dpa | 18.12.2022, 20:47 Uhr

Als Zeichen für Hoffnung, Respekt und Mitmenschlichkeit hat es am Sonntagabend die erste Hamburger Chanukka-Alsterrundfahrt geben. Eingeladen hatte der Verein MIT2WO, der Interessierte, Kulturschaffende und Künstler an Orten jüdischer Geschichte und Gegenwart in Hamburg vernetzen will. Landesrabbiner Shlomo Bistritzky erleuchtete zu Beginn den Chanukkaleuchter „Chanukkia“. Mit dabei waren auch Autorin Peggy Parnass und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Lichtkünstler Michael Batz zeigte über der Binnenalster seine Drohnen-Inszenierung „Light of Dance“.