ARCHIV - Eine S-Bahn der Linie S21 fährt über ein Gleis. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down ÖPNV Hamburger CDU fordert 365-Euro-Jahresticket Von dpa | 17.07.2022, 12:53 Uhr

Angesichts des großen Zuspruchs für das 9-Euro-Ticket fordert die Hamburger CDU attraktive Anschlussangebote in der Hansestadt. Der Erfolg des auf drei Monate befristeten 9-Euro-Tickets und die in ganz Deutschland gestiegenen Fahrgastzahlen müssten für den rot-grünen Senat ein Weckruf sein, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Sonntag. „Wir benötigen in unserer Stadt eine Ausbau- und Preisoffensive für den ÖPNV. Nur so werden wir die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft meistern.“ Die CDU fordert seit Jahren die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets in Hamburg.