Hamburg: Bürgerschaft stimmt Verfassungsänderung in erster Lesung zu 15.02.2023

Die Landesverfassung in Hamburg soll geändert werden. Die Hamburgische Bürgerschaft hat der Aufnahme der Kinderrechte und des Kampfes gegen Rassismus und Antisemitismus als Staatsziel am Mittwoch in erster Lesung zugestimmt. Doch es hagelte auch Kritik.