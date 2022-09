Die Hamburger sollen zum Energiesparen aufgerufen werden. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Deutschland in der Energiekrise „Hamburg dreht das“ — Breites Bündnis ruft zum Energiesparen auf Von dpa | 22.09.2022, 14:48 Uhr

Die Initiative aus Stadt, Wirtschaft, Institutionen und Vereinen will den Einwohnern der Hansestadt helfen, in der Krise Energie zu sparen. Laut Bürgermeister Peter Tschentscher soll dies auch ein Zeichen gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine sein.