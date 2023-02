Ausstellung „Gabriele Münter. Menschenbilder“ im Bucerius Kunst Forum. Foto: Ulrich Perrey up-down up-down Ein Jahr voller Frauen-Power Hamburger Bucerius Kunst Forum 2023 ganz im Zeichen weiblicher Genies Von Dagmar Leischow | 10.02.2023, 18:39 Uhr

Im Jahr 2023 geben in dem Ausstellungszentrum am Alten Wall Frauen den Ton an – unter anderem mit hochkarätigen Werken der Malerin Gabriele Münter und der Fotografin Lee Miller.