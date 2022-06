Die Tänzer Giuseppe Conte und João Vitor Santana tanzen auf der Fotoprobe von "Die Unsichtbaren". Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Tanz Hamburger Ballett-Tage mit „Die Unsichtbaren“ eröffnet Von dpa | 17.06.2022, 05:30 Uhr

Mit der Uraufführung von „Die Unsichtbaren“ hat John Neumeier am Donnerstagabend im Ernst Deutsch Theater die 47. Hamburger Ballett-Tage eröffnet. In der Tanz-Collage, präsentiert vom Ensemble des Bundesjugendballetts, würdigt Neumeier Pioniere des modernen Tanzes im Deutschland der 1920er-Jahre, die in der Zeit des Nationalsozialismus von den Herrschenden verfolgt, ausgegrenzt und in die Emigration gezwungen wurden.