Das Hamburger Kaifu-Freibad. FOTO: Markus Scholz
Zu wenig Personal Variierende Öffnungszeiten: Bäderland startet „Freibad-Ampel" Von dpa | 05.07.2022, 12:26 Uhr

Damit auch bei zu wenig Personal in allen Hamburger Stadtteilen in den Ferien Schwimmen möglich ist, schließt das Bäderland seine Saunen. Hier und da dreht die Firma an der Öffnungszeiten-Schraube. Für einen Überblick gibt es nun eine Art „Freibad-Ampel“.