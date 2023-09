Die Hamburger Alsterschwimmhalle startet nach dreijähriger Sanierung am 27. November in den regulären Betrieb. Bereits am Mittwoch ist dafür nun auch in das letzte Becken, das 50-Meter-Sportbecken, das Wasser eingelassen worden.

Innerhalb der kommenden zehn Tage ist das Becken voll, sagte Projektleiter Ingo Schütz dazu. Dafür müssen 4,5 Millionen Liter Wasser fließen.

Die Schwimmer können dann in fünf Becken trainieren und ihre Bahnen ziehen. Zudem ist der Trocken-Trainingsbereich deutlich vergrößert worden.

Die Alsterschwimmhalle bietet nun einen größeren Trainingsbereich. Foto: Marcus Brandt

Bis zur Wiedereröffnung stehen noch Arbeiten im Innenbereich und an der Außenanlage an. Künftig können die Besucher auch die Tiefgarage unter der Halle nutzen. Die Badezeit beginnt am 27. November um 6.30 Uhr.