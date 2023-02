Stundenlang hat die Polizei am Dienstag nach dem Jungen gesucht. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Rettungsaktion ohne Erfolg Zehnjähriger fällt in Hamburg in Elbe: Polizei stellt Suche vorerst ein Von dpa | 28.02.2023, 16:07 Uhr

Am Dienstagvormittag fällt in Hamburg ein Junge in die Elbe. Augenzeugen versuchen noch, ihm zu helfen – doch der Zehnjährige geht unter.