Energie Hamburg will synthetische Treibstoffe importieren Von dpa | 30.03.2023, 13:35 Uhr

Hamburg will ein zentraler Importhafen für synthetische und klimafreundliche Treibstoffe aus aller Welt werden. Dazu sollen von 2026 an im Rahmen des sogenannten Hamburg Blue Hub wasserstoffbasierte e-Fuels, Biokraftstoffe, Wasserstoff und weitere Wasserstoffderivate auf dem Betriebsgelände des Terminalbetreibers Evos klimafreundlich lagern. „Wir wollen Hamburg zu einem der wichtigsten Verteilzentren für grünen Wasserstoff und dessen Derivate in Europa entwickeln“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation des Projekts.