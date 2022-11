Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Umweltbehörde Hamburg will Kampagne für Handwerker in Klimaberufen starten Von dpa | 23.11.2022, 14:35 Uhr

Mit einer mindestens zweijährigen Imagekampagne und der Förderung von älteren Auszubildenden wollen die Stadt Hamburg und die Handwerkskammer der Hansestadt dem Mangel an Handwerkern in klimarelevanten Gewerken entgegenwirken. Das teilte die Hamburger Umweltbehörde am Mittwoch mit.