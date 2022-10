Rudi Cerne ist Moderator bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy...ungelöst“. Archivfoto: imago stock&people up-down up-down Hamburg-Wilhelmsburg Schwere Kopfverletzungen: Hinweise zu Schläger nach Aufruf bei „xy...ungelöst“ Von dpa | 13.10.2022, 12:16 Uhr | Update vor 45 Min.

Der Unbekannte soll am frühen Morgen des 27. Oktober 2020 einen 23-jährigen Mann in Hamburg so heftig geschlagen haben, dass dieser zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor.