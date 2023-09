Bildung Hamburg weitet Lesetraining an Grundschulen massiv aus Von dpa | 03.09.2023, 09:43 Uhr Grundschule Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Hamburg weitet das spezielle Lesetraining für Schülerinnen und Schüler verpflichtend auf alle Grundschulen in sozial benachteiligter Lage aus. Bereits jetzt nähmen 72 der 195 staatlichen Grundschulen freiwillig an dem sogenannten BiSS-Lesetraining - „Bildung in Sprache und Schrift“ - teil, erklärte die Schulbehörde am Sonntag. Von Februar kommenden Jahres sollen es dann 132 sein.