Einschränkungen in Norddeutschland Zweitägiger Warnstreik im Hamburger Gesundheitswesen hat begonnen Von dpa, AFP | 14.03.2023, 07:09 Uhr

In Hamburg hat am Dienstag der zweitägige Warnstreik im Gesundheitswesen begonnen. Auch in anderen Bundesländern kommt es zu Einschränkungen, in Niedersachsen gibt es zudem Streiks im ÖPNV und in Kitas.