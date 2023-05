Antibiotikum Foto: Jörg Carstensen/dpa/dpa-tmn up-down up-down Pharmakologie Hamburg und Marseille: Erforschung von Antibiotika-Resistenz Von dpa | 25.05.2023, 15:27 Uhr

Die Hansestadt Hamburg und ihre französische Partnerstadt Marseille wollen gemeinsam Mittel gegen Antibiotika-Resistenzen erforschen. Die Universitäten Aix-Marseille und Hamburg sowie das Hamburger Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie unterzeichneten am Donnerstag in Marseille ein entsprechendes Memorandum of Understanding, wie die Senatspressestelle mitteilte. Durch die Zusammenarbeit sollen neue Methoden miteinander kombiniert und Therapieansätze entwickelt werden. Hamburg habe besondere Kompetenzen in der Antibiotika-Forschung, während Forscherinnen und Forscher aus Marseille ihr Fachwissen im Bereich der klinischen Mikrobiologie einbrächten.