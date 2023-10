Schutz vor Sturmfluten Hamburg übt Sicherung seiner Hauptdeiche Von dpa | 13.10.2023, 20:36 Uhr | Update vor 1 Std. Deichverteidigungsübung in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

In Hamburg hat die diesjährige Deichverteidigungsübung stattgefunden. Dabei wurden am Freitag an 23 Einsatzstellen in der Stadt Maßnahmen gegen verschiedene Schäden geübt, die bei einer Sturmflut auftreten können.