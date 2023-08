Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Altengamme ist am Donnerstagmittag ein Kind tödlich verletzt worden. Ein Trike war in eine Fußgängergruppe gefahren.

Ein Mann, mutmaßlich der Vater des Kindes, sei bei dem Zusammenstoß mit dem Trike schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort. Mehr Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen.