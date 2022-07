ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Hitzewelle Hamburg stellt sich auf Hitze ein: Wasser und mehr Einsätze Von dpa | 18.07.2022, 16:18 Uhr

Summer in the city: In den kommenden Tagen soll es in Hamburg richtig heiß werden. Da heißt es: ab in den Schatten. Dennoch werden die Rettungskräfte wieder alle Hände voll zu tun haben. Auch das Tierheim und der Tierpark haben Strategien für Abkühlung.