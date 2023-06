In Hamburg-Steilshoop hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei verhaftet drei Männer Verdächtige nach Tötungsdelikt in Hamburg-Steilshoop verhaftet Von dpa | 26.06.2023, 17:04 Uhr

Das mutmaßliche Tötungsdelikt an einem 39-jährigen Mann in Steilshoop ist offenbar aufgeklärt. Gegen die drei Tatverdächtigen wurden am Freitag (23. Juni) Haftbefehle vollstreckt.