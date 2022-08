ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Schulbehörde Hamburg startet mit Schülerrekord ins neue Schuljahr Von dpa | 16.08.2022, 14:38 Uhr

Nach sechs Wochen Sommerferien startet Hamburg am Donnerstag mit einem Schülerrekord ins neue Schuljahr. Insgesamt werden an den 473 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt 260.130 Schülerinnen und Schüler erwartet - 6060 mehr als im vergangenen Schuljahr, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte. Allein die ersten Klassen starteten mit 16.839 Kindern. Das seien rund 800 mehr als im vorangegangenen Schuljahr. Die Zahl der Lehrkräfte sowie der Pädagoginnen und Pädagogen steige um 542 auf 17.196. Mit Blick auf die Corona-Pandemie erklärte die Behörde, dass die Schulen nach den gleichen Regeln ins Schuljahr starteten wie sie im vergangenen Schuljahr aufgehört hätten - nämlich ohne Einschränkungen.