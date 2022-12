Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnen Hamburg startet Infokampagne zum neuen Wohngeld Von dpa | 05.12.2022, 16:08 Uhr

Vor der bundesweiten Einführung des neuen Wohngeldes zum Jahreswechsel hat die Stadt Hamburg eine Informationskampagne gestartet. In sozialen Medien, auf Plakaten, in Zeitungsanzeigen und in Bussen und Bahnen würden die Hamburgerinnen und Hamburger mit geringem Einkommen aufgerufen, zu prüfen, ob sie künftig einen Anspruch auf Wohngeld haben, teilte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Montag mit. Neben einer Internetseite mit Wohngeldrechner wurde auch eine Wohngeld-Telefon-Hotline unter 040 42828600 eingerichtet.