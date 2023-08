Kuriose Ansicht in Hamburg Was es mit den „fliegenden“ Elektro-Scootern von St. Pauli auf sich hat Von dpa | 10.08.2023, 13:12 Uhr An der Kreuzung Neuer Pferdemarkt/Neuer Kamp hingen drei Elektro-Scooter in luftiger Höhe. Foto: Stefan Flomm up-down up-down

Zwei der Scooter waren an die Straßenschilder an der Kreuzung Neuer Pferdemarkt/Neuer Kamp gehängt worden. Ein weiterer hing an der Ampelanlage im Hamburger Stadtteil St. Pauli.