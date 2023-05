Die Mordkommission ermittelt, der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.. Symbolfoto: Silas Stein/dpa up-down up-down Hamburg-St. Georg 15-Jähriger sticht mehrfach auf Mann ein und verletzt ihn schwer Von shz.de | 14.05.2023, 16:59 Uhr

Am Samstagabend wurde der Tatverdächtige in Göttingen festgenommen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert.