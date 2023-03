Das Hanseatische Oberlandesgericht befasst sich im Berufungsverfahren mit dem tödlichen Sportbootunfall im August 2016. Der Angeklagte war 2022 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Foto: Chris Emil Janssen up-down up-down Hanseatisches Oberlandesgericht Berufung: Sportbootunfall mit zwei Toten ist nach sieben Jahren wieder vor Gericht Von dpa | 02.03.2023, 07:07 Uhr

Der Angeklagte war 2022 in Emden wegen fahrlässiger Tötung, gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Jetzt geht es in die Berufung am Hanseatischen Oberlandesgericht.