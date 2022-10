Die Imam-Ali-Moschee (Blaue Moschee) vom Islamischen Zentrum Hamburg (IZH) in der Straße Schöne Aussicht 36. Foto: BODE via www.imago-images.de up-down up-down Außenposten des Mullah-Regimes? Kollektiv fordert Ende der Zusammenarbeit mit Islamischem Zentrum Hamburg Von dpa | 10.10.2022, 13:51 Uhr

Seine Forderung gab das Kollektiv aus Organisationen und Einzelpersonen in einem offenen Brief an Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher bekannt. Hintergrund ist das gewaltsame Eingreifen der Regierung im Iran gegen die landesweiten Regime-Proteste.