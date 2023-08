Dreck, Trinker, Gewalt Altona: Wie ein Bahnhof mit Verfallsdatum vor sich hinsiecht Von Martin Sonnleitner | 22.08.2023, 06:00 Uhr Es geht bergab: Der Bahnhof Hamburg-Altona hat schon deutlich bessere Tage gesehen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Viele in Hamburg beklagen die Zustände am Hauptbahnhof. Doch auch den Bahnhof in Altona betreten viele Reisende nur mit einem mulmigen Gefühl. Was tun Stadt und Bahn gegen die Verwahrlosung?