Foto: Yannick Kitzinger Neuer Halt der S1 und S11 Hamburgs neueste S-Bahn-Station in Ottensen eröffnet am Mittwoch Von Yannick Kitzinger | 26.05.2023, 15:47 Uhr

Am 31. Mai nimmt die Deutsche Bahn die neue S-Bahn-Station Ottensen im Stadtteil Altona in Betrieb. So ganz fertig ist die Station an der Bahrenfelder Straße allerdings noch nicht.