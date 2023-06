Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Hamburg: Rennfahrer fällt in Osterbekkanal und verschwindet Von dpa | 09.06.2023, 05:49 Uhr

Ein Rennradfahrer ist in Hamburg bei einem Unfall in den Osterbekkanal gefallen und seitdem nicht mehr gesehen worden. Der Mann sei am Donnerstagabend mit hoher Geschwindigkeit gegen den Zaun der Brücke gefahren und über das Geländer ins Wasser gefallen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Einsatzkräfte, Taucher und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) machten sich auf die Suche nach dem Mann. Die Suche im Wasser wurde laut Polizei abgebrochen. Demnach wird der Mann nun weiter an Land gesucht.