Ein Rennradfahrer ist am Nachmittag auf dem Neuengammer Hauptdeich in das Heck eines geparkten Suzuki gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der etwa 30 Jahre alte Rennradfahrer schwere Kopfverletzungen. Er verstarb am Unfallort.

Die Wucht des Unfalls war so stark, dass der Rahmen des Carbon-Bikes gebrochen ist. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Zeugen des Unfalls.

In diesem Bereich des Hauptdeichs ist das Parken für Autos erlaubt. Wieso der Radfahrer das Auto auf gerader Strecke übersehen hat, ist unklar.