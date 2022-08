Nahaufnahme einer Justitia *** Close up of justitia Copyright: xx Foto: www.imago-images.de up-down up-down Mit dem Tod bedroht Prozess um Überfall auf Senior und dessen Stieftochter beginnt in Hamburg Von dpa | 29.08.2022, 13:01 Uhr

Bewaffnet und maskiert drangen zwei Räuber nachts in ein Haus in Hamburg-Bergedorf ein. In der Hoffnung auf eine Million Euro Beute, schlugen sie den Hausbesitzer nieder und hielten seiner Stieftochter einen Revolver an den Kopf. Jetzt hat der Prozess begonnen.