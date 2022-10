Kreuzfahrtschiff am Kreuzfahrtterminal Altona Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Studie Hamburg profitiert von Kreuzfahrtbranche: Milliardenumsatz Von dpa | 21.10.2022, 14:12 Uhr

Die Kreuzfahrtbranche erwirtschaftet in Hamburg jährlich einen Umsatz von 1,03 Milliarden Euro und trägt mit knapp 420 Millionen Euro zur Hamburger Brutto-Wertschöpfung bei (Basis 2018). Dies ist das Ergebnis einer Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung der Kreuzschifffahrt für die Region Hamburg, wie die Hamburger Wirtschaftsbehörde am Freitag mitteilte. Die Studie wurde Ende 2021 gemeinsam von der Behörde für Wirtschaft und Innovation sowie Hamburg Cruise Net in Auftrag gegeben.