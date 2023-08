Ein 67 Jahre alter Porsche-Fahrer krachte am frühen Donnerstagmorgen an der Kreuzung Elbchaussee und Hohenzollernring in Hamburg mit seinem Auto gegen eine Ampel. Der Unfall ereignete sich gegen 4.40 Uhr. Der Sportwagen kam auf dem Gehweg zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Porsche kollidierte an der Kreuzung Elbchaussee und Hohenzollernring in Hamburg mit einer Ampel.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab bei dem Fahrer einen Wert von etwa 1,0 Promille. Dies könnte der Grund für seinen Kontrollverlust gewesen sein. Nach dem Test wurde er von der Polizei zur Wache gebracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Ein Abschleppdienst entfernte das kaputte Fahrzeug von der Unfallstelle.