Seit Mitte Juli suchte die Polizei den pöbelnden und aggressiven Mann am Bahnhof Hamburg-Harburg bereits per Haftbefehl. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Bahnhof Hamburg-Harburg Pöbelnder Mann beleidigt Fahrgäste und wird wegen Schwarzfahrens verhaftet Von shz.de | 02.08.2023, 11:48 Uhr

Seit Mitte Juli sucht die Polizei den 45-Jährigen wegen Schwarzfahrens. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Weil er Reisende aggressiv am Bahnsteig ansprach, geriet er nun in das Visier einer Präsenzstreife am Bahnhof von Hamburg-Harburg.