Der verhaltensauffällige Mann befand sich am frühen Freitagabend in der Asklepios Klink Wandsbek. Eine Röntgenuntersuchung ergab, dass sich in dem Magen des 27-Jährigen ein offenbar metallischer Gegenstand befindet. Noch bevor der Mann notoperiert werden konnte, flüchtete er aus dem Krankenhaus und ist seitdem verschwunden.

Ahmed Mohamed Abdulranian. Foto: Privat

Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden, sodass das zuständige Amtsgericht den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung erließ.

Der Gesuchte, für den zurzeit eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, wird wie folgt beschrieben:

Mehr Informationen: So sieht der Vermisste aus größer als Größer als Zeichen - männlich - ca. 180 bis 185 cm groß - kurze schwarze Haare - trug ein weißes T-Shirt mit Blutanhaftungen und eine graue Jogginghose - möglicherweise ohne Schuhe unterwegs - weist diverse Schnittverletzungen an Armen und Beinen auf

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 110 oder jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei warnt davor, den Mann anzusprechen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Gesuchte gefährlich ist.