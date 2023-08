Corona Hamburg plant bislang keine gesetzliche Maskenpflicht Von dpa | 17.08.2023, 16:16 Uhr Maskenpflicht Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Hamburg ist derzeit keine behördlich vorgeschriebene Maskenpflicht mit Blick auf möglicherweise steigende Corona-Zahlen geplant. „Ein erneutes gesetzliches Vorschreiben einer Maskenpflicht in Hamburg ist derzeit weder vorgesehen noch geplant“, sagte eine Sprecherin der Sozialbehörde am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Hintergrund ist, dass die von dem Virus ausgehende Gefahr aufgrund der vielen geimpften und genesenen Menschen längst nicht mehr so groß sei wie noch vor einem Jahr. Zudem führe das Coronavirus nach aktueller Erkenntnislage zu weniger schweren Krankheitsverläufen.