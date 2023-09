Persönlichkeiten Hamburg nimmt Abschied von Ex-Bürgermeister Klose Von dpa | 28.09.2023, 15:11 Uhr | Update vor 19 Min. Hamburgs Ex-Bürgermeister Klose gestorben Foto: Horst Ossinger/dpa/Archivbild up-down up-down

Genau einen Monat nach dem Tod des früheren Hamburger Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose nimmt die Hansestadt bei einer Trauerfeier Abschied von dem SPD-Politiker. Bei dem Gedenkgottesdienst am Freitag in einer Woche im Hamburger Michel werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, die Trauerreden halten, wie die Senatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Den kirchlichen Teil der für alle Bürgerinnen und Bürger offenen Trauerfeier leite Hauptpastor Alexander Röder. Im Anschluss ist im Rathaus ein Senatsempfang geplant.