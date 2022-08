Eine Frau hält bei einer Fotoaktion in München ein Plakat hoch. Sie nimmt an dem Fotoflashmob der Kampagne #IchBinArmutsbetroffen teil. FOTO: IMAGO/Tanja Ahrend up-down up-down Baden in der Alster Hamburg und Kiel: Neue Proteste von #IchBinArmutsbetroffen angekündigt Von shz.de | 15.08.2022, 10:17 Uhr

Unter dem Motto „Wir saufen ab“ steigen von Armut betroffene am Samstag in Hamburg in die Alster. Sie wollen gegen den steigenden Kostendruck protestieren.