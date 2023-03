Nachdem eine 35-jährige Mutter am Mittwochnachmittag ihre Kinder aus einem Kinderschutzhaus in Hamburg-Heimfeld entführt haben soll, wird nun auch nach dem 24-jährigen Vater gesucht.

Am Samstagabend informierte die Polizei Hamburg auf Twitter den Fahndungserfolg: „Nach Eingang des entscheidenden Hinweises konnte die 35-Jährige am Samstagabend in Bottrop von der örtlichen Polizei angetroffen werden. Die beiden Kleinkinder wurden in Obhut genommen und wohlbehalten an das Jugendamt übergeben.“

Zuvor wurde auch der Vater der Kinder polizeilich gesucht. Der Mann aus Bottrop habe die zwei und drei Jahre alten Kinder am Mittwochmittag gemeinsam mit der von ihm getrennt lebenden Frau besucht. Danach soll die Mutter die Kinder ohne Erlaubnis mitgenommen haben.

Mutter wohl in psychischer Ausnahmesituation

Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse gehe man davon aus, dass sich die Kindesmutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Eine Gefahr für die Kinder könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Die beiden Kleinkinder waren in der Kinderschutzeinrichtung, weil die Mutter sich in der Anwesenheit der Kinder mutmaßlich umbringen wollte. Diesbezüglich wird strafrechtlich gegen sie ermittelt.