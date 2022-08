"Dat Hörrohr" im Ohnsorg-Theater Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Theater Hamburg: Mit „Dat Hörrohr“ herzhaft in neue Ohnsorg-Saison Von dpa | 29.08.2022, 05:17 Uhr

Mit Schwung, herzhaftem Humor und einer guten Portion Menschenkenntnis in die Spielzeit 2022/23: Das ist dem Ohnsorg Theater Hamburg mit dem klassischen Lustspiel „Dat Hörrohr“ von Karl Bunje („De Etappanehas“) gelungen. Frank Grupes launige Inszenierung des niederdeutschen Evergreens von 1955 erhielt bei der Premiere am Sonntag langanhaltenden Applaus. Bei der Geschichte um eine dreiste Bauersfrau, die ihrem Schwiegervater den Hof abluchsen will, um daraus ein lukratives gastronomisches „Etablissemang“ zu machen, spielten Publikumslieblinge wie Wolfgang Sommer, Beate Kiupel, Birte Kretschmer und Erkki Hopf die Hauptrollen.