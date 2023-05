Ein Mensch wird am Freitagabend bei einer Messerstecherei in Hamburg schwer verletzt. Foto: Blaulicht-News up-down up-down Hintergründe unklar Messerstecherei am Hamburger Hauptbahnhof - Mensch schwer verletzt Von dpa | 13.05.2023, 10:45 Uhr

Die Tat ereignete sich am Freitagabend in der Kirchenallee in Hamburg. Das Landeskriminalamt ermittelt.