Das Teilnehmerfeld im April 2022 kurz nach dem Start an den Messehallen. Dort kommt es auch in diesem Jahr zu Sperrungen. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Streckenverlauf als Karte Hamburg Marathon: Wo am Wochenende entlang der Strecke Straßen gesperrt sind Von Guido Behsen | 20.04.2023, 11:32 Uhr

Nach dem Derby ist vor dem Marathon: Am Wochenende steht in Hamburg das nächste sportliche Großereignis an, Straßensperrungen inbegriffen.