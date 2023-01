Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen Schülerin Leonie Niebuhr aus Hamburg. Das Mädchen aus dem Stadtteil Rahlstedt wird seit dem Morgen des Dienstags (17. Januar) vermisst. Am Mittwochnachmittag hat die Polizei ein Foto von Leonie veröffentlicht und hofft auf Zeugenhinweise zum Verbleib der 13-Jährigen.

Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Vermisste einen Onkel in Pinneberg besucht und dessen Wohnung in der Schöneberger Straße am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Die bisherigen Ermittlungen hätten nicht zum Auffinden des Mädchens geführt, sagte ein Polizeisprecher. Auf Antrag der Ermittler des Landeskriminalamts erließ das Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die vermisste Leonie Niebuhr. Foto: Polizei Hamburg

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib von Leonie geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer das Mädchen sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 nutzen.